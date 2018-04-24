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Новостной фон в отношении российских активов заметно улучшился, — Михаил Поддубский, аналитик Промсвязьбанка
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Новостной фон в отношении российских активов заметно улучшился, — Михаил Поддубский, аналитик Промсвязьбанка 

Прайм 1 час назад
Настроения на глобальных рынках в последние сессии можно охарактеризовать как смешанные. С одной стороны, рынки пока не получают новых негативных новостей относительно реализации протекционистских инициатив США и Китая, решение корейского вопроса находится, по всей видимости, в завершающей стадии, а другие геополитические риски (включая ситуацию в Сирии) явно ушли на второй план. Однако, с другой стороны, инвесторов может беспокоить ситуация с ростом доходностей treasuries до новых максимумов (вчера доходность десятилетних UST вплотную приближалась к отметке в 3%).
Отметим, что на текущий момент рост доходностей на глобальном долговом рынке пока оказывает больший негативный эффект на развивающиеся рынки — MSCI Emerging markets снизился по итогам вчерашнего дня на 0,9%, MSCI World — всего на 0,1%. Под давлением вчера оказались и большинство валют развивающихся стран, что также свидетельствует о большем восприятии рынков EM тенденции к росту доходностей.
Российский рынок акций после вчерашних заявлений от Минфина США о том, что санкции в отношении Русала могут быть сняты либо ослаблены, в случае отказа О. Дерипаски от контроля в компании, сохраняет потенциал к дальнейшему восстановлению. Стоит констатировать, что новостной фон в отношении российских активов заметно улучшился за последние полторы недели, что может способствовать некоторому сокращению риск-премий в российских активах. Индекс Мосбиржи в течение последних нескольких торговых сессий несколько раз тестировал на прочность зону 2250-2260 б.п., и в случае успешного прохождения данного рубежа, на наш взгляд, возрастает вероятность дальнейшего восходящего импульса с первыми целями в районе 2280-2300 б.п.
Общая слабость развивающихся рынков в условиях роста доходностей может сдерживать оптимистичные ожидания, но при сценарии стабилизации доходностей UST-10yr ниже отметки в 3%, дальнейшее восстановление индекса Мосбиржи с указанными выше целями считаем вероятным.
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