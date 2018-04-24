Доллар: последнее ралли перед обвалом?

Москва , 24 апреля — «Вести. Экономика». Американская валюта долго копила силы и наконец начала расти. Почему сейчас мы можем увидеть мощнейшее ралли доллара и почему оно может стать последним?

Ситуация на рынке американского долга продолжает развиваться не в пользу США : доходности растут, при этом позиция спекулянтов, направленная на понижение стоимости бумаг, достигла практически рекорда.

Zerohedge

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Zerohedge

Такая картина должна по идее оказывать давление на доллар, однако в последние дни мы видим обратную динамику — американская валюта укрепляется. Индекс доллара к корзине шести основных валют достигал в моменте максимумов с января этого года.

Отметим также, что скорость укрепления доллара накануне была внушительной. Это уже пятый день роста, и очень похоже, что доллар готов пойти на прорыв устоявшегося диапазона и начать мощный тренд.

Не стоит обращать внимание на сиюминутные факторы, влияющие на динамику валют, гораздо важнее, какой будет сформирован тренд. Учитывая тот факт, что доллар фактически три с половиной месяца простоял в узком диапазоне, выход из него, скорее всего, обернется мощным движением. Кстати, рост накануне стал самым сильным с момента выборов президента в США.

Вообще, пока все складывалось для американской валюты не лучшим образом, однако это рынок, и ситуация может измениться, пусть даже выглядит это не совсем логично.

Экономический обозреватель Григорий Бегларян высказывал мнение, что в случае пробоя парой EUR/USD уровня поддержки в районе 1,2060 котировки уйдут к паритету. То есть мы стоим на пороге мощнейшего тренда, но, возможно, последнего растущего тренда для доллара. Можно сказать, финального всплеска.

Многие эксперты неоднократно обращали внимание на динамику межбанковских долларовых ставок LIBOR и стрессового индикатора LIBOR-OIS. Рано или поздно движение должно было начаться, а дальше — уже дело техники.

Так, например, надо понимать, что чистая спекулятивная позиция по доллару находится на минимуме за три года, то есть огромное количество участников рынка играют против американской валюты.

Zerohedge

Как только начнется мощное движение против всей этой толпы, спекулянты начнут ликвидировать свои позиции, что спровоцирует ралли доллара.