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Доллар дорожает с опорой на статистику, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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Доллар дорожает с опорой на статистику, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 43 минуты назад
Фото: Прайм
Курс пары евро/доллар отошел к минимумам с 1 марта текущего года. Утром во вторник, 24 апреля, основная валютная пара торгуется по 1,2209, и в ближайшее время нельзя исключать обновления весеннего «дна» на отметке 1,2153.
Опубликованная накануне статистика из США оказала гринбеку неплохую поддержку. Продажи домов на вторичном рынке в марте выросли на 1,1%, превысив ожидания, до 5,6 млн домов. Для сравнения, в феврале индикатор составил 5,54 млн домов, прогноз предполагал уровень в 5,55 млн домов. В секторе недвижимости в данный момент активно работает фактор сужения предложения, что влияет на цены наравне с ростом процентной ставки по кредитам. Кроме того, у населения мог освободиться определенный объем ликвидности вследствие проводимой налоговой реформы в США.
Помимо этого, поддержку оказали данные по PMI. Индекс деловой активности в США за апрель вырос до 54,8 пунктов против мартовского значение в 54,2 пункта за счет активизации предпринимателей как в производственном, так и непроизводственном секторах. В компонентах релиза видно, что существенным образом поднялся показатель новых заказов. Для доллара США это позитивный сигнал, который и был полноценно отыгран. Против евро, в свою очередь, сыграли невнятные данные по деловой активности в частном секторе.
Сегодня макроэкономический календарь скуден на статистику, внимание стоит обратить на вечерний отчет США по продажам новостроек — вполне возможно, что доллару и здесь найдется, на что опереться.
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