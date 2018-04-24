Ещё
Цены на авиаперелеты из России заметно снизятся
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на авиаперелеты из России заметно снизятся 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Цены на авиабилеты в России снизятся в ближайшее время в связи с изменением валютного курса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Туту.ру.
25 апреля курс евро составит 76 рублей, курс доллара — 62 рубля. Таким образом, путешественники будут экономить 100 рублей на каждые 100 евро стоимости билета.
С ростом валютного курса спрос на авиабилеты за рубеж среди российских туристов начал падать с начала апреля. Однако, по данным сервиса путешествий Туту.ру, число поисковых запросов на международные перелеты осталось на прежнем уровне.
Более того, 17 апреля, когда курс евро вырос на пять рублей, продажи билетов в Европу выросли в два раза.
В марте Еврокомиссия объявила о возможном внесении поправок в визовое законодательство Европейского союза и подорожании Шенгенской визы. Цель реформы — упрощение въезда для тех, кто не имеет гражданства ЕС. Размер консульского сбора планируется увеличить до 80 евро из-за увеличения расходов в связи с ужесточением стандартов безопасности.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду113
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции197
Шойгу выдвинул обвинение США305
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы16
Королева красоты оказалась водителем бандитов27
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение