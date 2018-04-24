В Госдуму внесен законопроект об изменении порядка начисления пени при нарушении сроков уплаты налогов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменении порядка начисления пени при нарушении сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Об этом сообщил сайт правительства.

«Законопроектом предлагается установить предельный размер суммы пени для целей законодательства о налогах и сборах. Предельная сумма пени будет ограничена суммой недоимки, на которую она начисляется. Принятие законопроекта будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков, снизит нагрузку на бизнес», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что принятие законопроекта будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков, снизит нагрузку на бизнес.