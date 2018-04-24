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В Госдуму внесен законопроект об изменении порядка начисления пени при нарушении сроков уплаты налогов
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В Госдуму внесен законопроект об изменении порядка начисления пени при нарушении сроков уплаты налогов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменении порядка начисления пени при нарушении сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Об этом сообщил сайт правительства.
«Законопроектом предлагается установить предельный размер суммы пени для целей законодательства о налогах и сборах. Предельная сумма пени будет ограничена суммой недоимки, на которую она начисляется. Принятие законопроекта будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков, снизит нагрузку на бизнес», — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что принятие законопроекта будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков, снизит нагрузку на бизнес.
Проект подготовлен Минфином.
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