Центробанк рассказал о росте экономики России

Во втором и третьем квартале 2018 года ожидается рост российской экономики, который составит по 0,4% за каждый из указанных периодов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на обзор Банка России.

Прогноз регулятора , данный ранее, практически сохранился. На него не повлияли ни новые санкции, ни ослабление курса рубля. Эксперты связывают это с кратковременностью внешнего шока и объясняют отсутствием его влияния на ВВП страны.

По данным «Картины экономики» Минэкономразвития, составленной за апрель, девальвация рубля окажет влияние на российскую экономику, только если будет продолжительной. К коротким воздействиям реальный сектор обрел устойчивость.

Прогноз, отметили в ЦБ РФ, могут скорректировать, основываясь на бюджетных и геополитических факторах. На него может оказать влияние и ситуация с соглашением ОПЕК+, которое предполагает заморозку добычи нефти.