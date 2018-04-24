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Центробанк рассказал о росте экономики России
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Центробанк рассказал о росте экономики России 

360tv.ru 38 минут назад
Во втором и третьем квартале 2018 года ожидается рост российской экономики, который составит по 0,4% за каждый из указанных периодов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на обзор Банка России.
Прогноз регулятора, данный ранее, практически сохранился. На него не повлияли ни новые санкции, ни ослабление курса рубля. Эксперты связывают это с кратковременностью внешнего шока и объясняют отсутствием его влияния на ВВП страны.
По данным «Картины экономики» Минэкономразвития, составленной за апрель, девальвация рубля окажет влияние на российскую экономику, только если будет продолжительной. К коротким воздействиям реальный сектор обрел устойчивость.
Прогноз, отметили в ЦБ РФ, могут скорректировать, основываясь на бюджетных и геополитических факторах. На него может оказать влияние и ситуация с соглашением ОПЕК+, которое предполагает заморозку добычи нефти.
Ранее сообщалось, что экономику Дальнего Востока намерены вывести на новый уровень развития. Для этого сенатор верхней палаты российского парламента Александр Шишкин предлагает в том числе создать в рамках свободного порта Владивосток региональный финансовый центр с особым налоговым режимом.
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