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Цены и безработица стали меньше беспокоить россиян
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Цены и безработица стали меньше беспокоить россиян 

360tv.ru 52 минуты назад
Россияне преодолели тревогу по поводу роста цен, бедности и безработицы. Согласно опросу «Левада‐центра», экономическая ситуация в стране улучшилась.
Полученные данные показали, что рост цен тревожит 63% россиян, бедность (47%) и рост безработицы (40%). Градус обеспокоенности заметно снизился в сравнении с 2016 годом, в случае с ценами — на 14%, с бедностью — на 2% и с безработицей — на 3%.
Эксперты полагают, что уровень тревоги общества снизился не из-за ценовой политики, а по причине адаптации людей к сложившимся обстоятельствам. Россияне приспособились к новым условиям жизни.
Ранее ВЦИОМ выяснил, от каких условий, по мнению россиян, должна зависеть зарплата врачей. Около 20% респондентов считают целесообразным ввести рейтинг для медицинских учреждений.
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