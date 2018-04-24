Цены и безработица стали меньше беспокоить россиян

Россияне преодолели тревогу по поводу роста цен, бедности и безработицы. Согласно опросу «Левада‐центра», экономическая ситуация в стране улучшилась.

Полученные данные показали, что рост цен тревожит 63% россиян, бедность (47%) и рост безработицы (40%). Градус обеспокоенности заметно снизился в сравнении с 2016 годом, в случае с ценами — на 14%, с бедностью — на 2% и с безработицей — на 3%.

Эксперты полагают, что уровень тревоги общества снизился не из-за ценовой политики, а по причине адаптации людей к сложившимся обстоятельствам. Россияне приспособились к новым условиям жизни.