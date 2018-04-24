Кудрин предложил схему снижения долгов регионов

Александра Дерюгина. Регионам нужно увязать размер их госдолга с дефицитом бюджета. Об этом говорится в совместном исследовании главы ЦСР Алексея Кудрина и директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС

По мнению экспертов, ежегодный дефицит регионального бюджета возможен в пределах 10%, если объем долга субъекта не превышает 50%. Если он составляет 50–75%, то дефицит не должен превышать 5%. При объеме долга на уровне 75–100% дефицит в казне должен быть нулевым в среднем за пять лет. Если же задолженность субъекта превышает 100%, то власти региона должны обеспечить ежегодный нулевой дефицит.

Александр Дерюгин заявил, что бюджетные правила необходимы для снижения уровня госдолга в регионах, сообщают «Известия» . Эксперт отмечает, что сейчас власти субъектов больше заботятся о снижении дефицита бюджета, чем о снижении долговой нагрузки. Из-за этого регионы увеличивают свой долг и подрывают устойчивость бюджетной системы страны.

При нарушении этих требований к регионам надо вводить санкции. Так, субъектам с уровнем госдолга выше 100% придется согласовывать с Минфином программу финансового оздоровления. При долге выше 150% эксперты предлагают вводить в регионе временную финансовую администрацию.

Дерюгин добавил, что сейчас на регионы распространяются только те ограничения, которые предусмотрены в Бюджетном кодексе. По действующим правилам размер дефицита казны не должен превышать 15%. При этом его уровень не зависит от размера долга.

Ранее в ЦСР сообщили, что повышение пенсионного возраста будет проходить постепенно до 2034 года. У женщин он составит 63 года, у мужчин — 65 лет.