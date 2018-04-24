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Кудрин предложил схему снижения долгов регионов
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Кудрин предложил схему снижения долгов регионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Регионам нужно увязать размер их госдолга с дефицитом бюджета. Об этом говорится в совместном исследовании главы ЦСР Алексея Кудрина и директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина.
По мнению экспертов, ежегодный дефицит регионального бюджета возможен в пределах 10%, если объем долга субъекта не превышает 50%. Если он составляет 50–75%, то дефицит не должен превышать 5%. При объеме долга на уровне 75–100% дефицит в казне должен быть нулевым в среднем за пять лет. Если же задолженность субъекта превышает 100%, то власти региона должны обеспечить ежегодный нулевой дефицит.
Александр Дерюгин заявил, что бюджетные правила необходимы для снижения уровня госдолга в регионах, сообщают «Известия». Эксперт отмечает, что сейчас власти субъектов больше заботятся о снижении дефицита бюджета, чем о снижении долговой нагрузки. Из-за этого регионы увеличивают свой долг и подрывают устойчивость бюджетной системы страны.
При нарушении этих требований к регионам надо вводить санкции. Так, субъектам с уровнем госдолга выше 100% придется согласовывать с Минфином программу финансового оздоровления. При долге выше 150% эксперты предлагают вводить в регионе временную финансовую администрацию.
Дерюгин добавил, что сейчас на регионы распространяются только те ограничения, которые предусмотрены в Бюджетном кодексе. По действующим правилам размер дефицита казны не должен превышать 15%. При этом его уровень не зависит от размера долга.
По итогам 2017 года госдолг превысил 100% в пяти регионах — в Кабардино-Балкарии, Карелии, Костромской области, Хакасии и Мордовии. В последнем субъекте задолженность превысили 200%. Нет долгов только у Севастополя и Сахалинской области.
Ранее в ЦСР сообщили, что повышение пенсионного возраста будет проходить постепенно до 2034 года. У женщин он составит 63 года, у мужчин — 65 лет.
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