Кудрин предложил перераспределить бюджет в пользу здравоохранения и образования

«По расчётам ЦСР, уже в течение первых трёх-пяти лет — небольшой срок для такой крупной экономики, как наша, — это изменение политики позволит добиться дополнительного прироста национальной экономики в 0,5% ВВП ежегодно. Если же она сохранится дольше, ежегодная добавка к экономическому росту составит уже 1% ВВП», — написал Кудрин.