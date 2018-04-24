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Кудрин предложил перераспределить бюджет в пользу здравоохранения и образования
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Кремль готовит суперманевр

Кудрин предложил перераспределить бюджет в пользу здравоохранения и образования 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом Алексей Кудрин написал в своей статье в газете «Коммерсантъ».
«По расчётам ЦСР, уже в течение первых трёх-пяти лет — небольшой срок для такой крупной экономики, как наша, — это изменение политики позволит добиться дополнительного прироста национальной экономики в 0,5% ВВП ежегодно. Если же она сохранится дольше, ежегодная добавка к экономическому росту составит уже 1% ВВП», — написал Кудрин.
Также, по мнению бывшего министра экономики, в течение ближайших 6 лет в России нецелесообразно увеличивать налоговые ставки, поскольку это будет сдерживать экономический рост.
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