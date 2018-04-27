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Власти Кузбасса намерены диверсифицировать экономику региона в период высоких цен на уголь
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Власти Кузбасса намерены диверсифицировать экономику региона в период высоких цен на уголь 

ТАСС 20 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев рассчитывает, что за 2018-2019 годы за счет хороших цен на уголь и стабильной ситуации в углепроме региону удастся подтянуть другие отрасли, что позволит в будущем более спокойно переживать ситуацию на мировых рынках угля.
"За эти два года, 2018-2019, я … уверен, все другие отрасли экономики подтянутся, и мы будем смело смотреть на любые кризисы в угольной отрасли, они нам будут не страшны", — сказал врио губернатора журналистам на шахте «Талдинская-Западная — 2» ("СУЭК-Кузбасс"), которую посетил после вручения ее проходчику Александру Куличенко звания Героя Труда РФ.
Цивилев отметил, что два ближайших года — самое благоприятное время для изменений в экономике региона. «Мы сейчас составляем программу развития Кузбасса до 2035 года с основным рывком в 2018-2019 годы, когда наиболее высокие цены на уголь, когда у нас появляется возможность за счет хороших цен на уголь изменить экономику. Мы будем менять экономику во всех отраслях Кузбасса, она, конечно же, сегодня базируется именно на угольной отрасли», — добавил Цивилев.
Кемеровская область — ведущий угольный региона РФ, здесь добывается около 60% всего отечественного угля. Угольные предприятия обеспечивают основные поступления по налогу на прибыль организаций.
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