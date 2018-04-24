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Кудрин: предлагаемый ЦСР бюджетный маневр позволит экономике расти еще на 0,5% ВВП в год
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Кремль готовит суперманевр

Кудрин: предлагаемый ЦСР бюджетный маневр позволит экономике расти еще на 0,5% ВВП в год 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Центр стратегических разработок (ЦСР) считает необходимым провести бюджетный маневр, который, по его оценкам, позволит добиться в ближайшие годы дополнительного прироста национальной экономики на 0,5% ВВП в год. Об этом пишет глава ЦСР, бывший министр финансов России Алексей Кудрин в статье, опубликованной во вторник в газете «Коммерсантъ».
"Чего мы сможем добиться с помощью бюджетного маневра? По расчетам ЦСР, уже в течение первых трех — пяти лет — небольшой срок для такой крупной экономики, как наша, — это изменение политики позволит добиться дополнительного прироста национальной экономики в 0,5% ВВП ежегодно", — пишет Кудрин.
По оценкам главы ЦСР, сохранение стратегии позволит достичь ежегодной добавки к экономическому росту уже в 1% ВВП, а дополнительные институциональные преобразования в этой сфере — до 1,5%.
"Наши подсчеты показывают, что без повышения налогов можно произвести перераспределение средств бюджета, а именно постепенно, в течение шести лет, повысить на 2,3 процентного пункта (п. п.) ВВП расходы бюджета на три направления — образование (0,9 п. п. ВВП), здравоохранение (0,9 п. п. ВВП) и инфраструктуру (0,5 п. п. ВВП)", — пишет Кудрин.
По его мнению, именно эти направления расходования бюджетных средств позволяют экономике расти быстрее. «Квалифицированные и здоровые работники трудятся производительнее. По добротным дорогам грузы доставляются быстрее и с меньшими расходами, что ускоряет оборот товаров и услуг, подстегивает строительство», — объясняет он.
"Сегодня мы тратим на образование, здравоохранение и инфраструктуру около 11% ВВП в год, тогда как, например, в Европе средний уровень этих трат давно составляет 13,5-14%", — пишет Кудрин, подчеркивая, что более эффективное расходование средств не позволило бы добиться качественного прорыва, а в лучшем случае позволило бы добиться лишь точечных улучшений.
Как будет работать бюджетный маневр
Бюджетный маневр подразумевает рост профильных государственных расходов к 2024 году на 60-70%. Как пишет экономист, это подтолкнет бизнес к наращиванию инвестиций в эти сферы — как в сотрудничестве с государством, так и самостоятельно. «Будет еще больше дорог, портов, жилья, школ и больниц. Все это обеспечит и доступность, и более высокое качество благ для граждан, а значит, укрепление уверенности в будущем и политической стабильности», — оценивает эффект Кудрин.
"В ближайшие три года доходы федерального бюджета сократятся с 15,9% до 14,9% ВВП. А значит, и расходы снизятся — прогнозно с 18,0% до 15,7% ВВП. В ценах 2018 года это означает выпадение более 2 трлн рублей", — говорится в статье.
В ЦСР предлагают завершить налоговый маневр в нефтяной сфере, отменив экспортные пошлины на нефть и перенося нагрузки на внутренний налог — на добычу полезных ископаемых. При этом предприятия сектора некоторое время смогут модернизироваться за счет субсидий. Такие меры позволят бюджету выиграть примерно от 0,3% до 0,6% ВВП дополнительных доходов, еще 0,3% ВВП можно получить за счет отмены ряда избыточных налоговых льгот и улучшения качества налогового администрирования.
Снижение непроизводительных расходов
По мнению Кудрина, долю непроизводительных расходов — на госуправление, оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — нужно сократить на 1% ВВП. Глава Центра отмечает, что по самому чувствительному направлению — обороне и нацбезопасности — необходимые решения о сокращении уже приняты, «потому что в целом десятилетняя программа модернизации по сути завершена». Кроме того, подчеркивает он, на фоне роста экономики к 2024 году эти расходы все равно увеличатся в реальном выражении на 10-15%.
"По сути мы предлагаем справедливый паритет: после шести лет роста непроизводительных расходов перейти к шестилетке повышения расходов производительных", — заключает Кудрин. Прибавка к экономическому росту по итогам маневра даст возможность «обойтись без проигравших», считает он.
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