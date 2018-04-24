Курса в 58 рублей за доллар уже не будет 

Сегодня рубль имеет шансы укрепиться к доллару и евро в ходе утренних торгов, считает профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Борис Хейфец.
Что же до мнения, высказанного рядом экономистов, что в ближайшее время национальной валюте не вернуться к уровню в 58 рублей за доллар, то "никогда не говори никогда", считает эксперт.
Во-первых, если цена нефти приблизится к 100 долларам за баррель, то можно теоретически допустить, что рубль резко укрепится.
"Другое дело, что власти в этом не очень заинтересованы — имею в виду укрепление нацвалюты, — говорит эксперт. — А в целом было бы неплохо, если бы рубль стабилизировался на уровне в 60-61 рубль.
Я согласен с тем, что в этом году мы вряд ли увидим 58 рублей за доллар. А вот что будет дальше — сказать непросто, так как и геополитические угрозы есть — в минус курсу, и серьезные развороты в международной политике существуют, как, например, с Северной Кореей. Возможно, будет разворот и во взаимоотношениях мира с Россией. Это — в плюс".
При этом резкое укрепление, как и ослабление, действительно возможны — мы с вами были свидетелями и того, и другого. Вспомним 2015 год, года евро подскочил чуть ли не до 100 рублей и потом резко упал обратно. Так что возможно все, говорит Хейфец: "Однако, даже если будет и более благоприятная ситуация для укрепления нацвалюты, власти вряд ли будут понижать его курс к доллару до 58 рублей. Тем более, что при существующем раскладе накапливаются валютные резервы для выплаты долгов, и государства, и компаний. Я, насчет 58 рублей до конца года, даю 10 процентов вероятности, максимум 20".
Вчера рубль ослабел к доллару и евро в рамках утренних торгов на Московской бирже, однако к вечеру не только почти сумел компенсировать утренние потери к доллару, но и практически вышел "в ноль" к евро, поддержанный нефтью. Она подорожала до 75 долларов за баррель. Свою позитивную роль сыграли и новости с "алюминиевого рынка" — по поводу возможного частичного снятия санкций с "Русала". Каким образом — разговор отдельный.
Официальный курс доллара на сегодня, 24 апреля, составляет 61 рубль 77 копеек (укрепление на 45 копеек). За один евро дают 75 рублей 79 копеек (укрепление на 14 копеек).
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