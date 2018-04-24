Китай вложил более 25 млрд долл. США в ЮАР

Пекин, 24 апреля / Синьхуа / — По состоянию на конец 2017 года, Китай вложил свыше 25 млрд долларов США в ЮАР и создал в этой стране сотни тысяч рабочих мест. Об этом заявил в понедельник посол Китая в ЮАР Линь Сунтянь.

В 2017 году двусторонний товарооборот между Китаем и ЮАР достиг 39,17 млрд долларов США, увеличившись в более чем 27 раз по сравнению с показателем 1998 года, когда между странами были установлены дипотношения, сообщил Линь Сунтянь, принимая участие в состоявшемся в Пекине симпозиуме, посвященном инвестициям китайских предприятий в ЮАР.

Китайский посол считает, что у ЮАР имеются особые региональные преимущества и благоприятные условия для развития и лидирования в индустриализации африканского континента.

У Китая и ЮАР много общих интересов и высокая степень взаимодополняемости в сопряжении строительства «Пояса и пути». Посольство Китая в ЮАР окажет надлежащую помощь китайским предприятиям, заявил Линь Сунтянь.

По сообщению президента Китайско-африканского фонда развития Ши Цзияна, фонд принял решение о вложении свыше 4,6 млрд долларов США в реализацию 92 проектов в 36 африканских странах.

Это может способствовать привлечению инвестиций китайских предприятий в размере примерно 23 млрд долларов США, заявил Ши Цзиян, добавив, что фонд является фондом акционерного капитала, ориентированным на Африку.

В будущем Китайско-африканский фонд развития будет наращивать вложения в сферы сельского хозяйства и машиностроения Африки, а также продвигать «выход за границу» ведущих производственных мощностей Китая и строительство «Пояса и пути» в Африке, сказал Ши Цзиян. -0-