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Китай вложил более 25 млрд долл. США в ЮАР
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Китай вложил более 25 млрд долл. США в ЮАР 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года, Китай вложил свыше 25 млрд долларов США в ЮАР и создал в этой стране сотни тысяч рабочих мест. Об этом заявил в понедельник посол Китая в ЮАР Линь Сунтянь.
В 2017 году двусторонний товарооборот между Китаем и ЮАР достиг 39,17 млрд долларов США, увеличившись в более чем 27 раз по сравнению с показателем 1998 года, когда между странами были установлены дипотношения, сообщил Линь Сунтянь, принимая участие в состоявшемся в Пекине симпозиуме, посвященном инвестициям китайских предприятий в ЮАР.
Китайский посол считает, что у ЮАР имеются особые региональные преимущества и благоприятные условия для развития и лидирования в индустриализации африканского континента.
У Китая и ЮАР много общих интересов и высокая степень взаимодополняемости в сопряжении строительства «Пояса и пути». Посольство Китая в ЮАР окажет надлежащую помощь китайским предприятиям, заявил Линь Сунтянь.
По сообщению президента Китайско-африканского фонда развития Ши Цзияна, фонд принял решение о вложении свыше 4,6 млрд долларов США в реализацию 92 проектов в 36 африканских странах.
Это может способствовать привлечению инвестиций китайских предприятий в размере примерно 23 млрд долларов США, заявил Ши Цзиян, добавив, что фонд является фондом акционерного капитала, ориентированным на Африку.
В будущем Китайско-африканский фонд развития будет наращивать вложения в сферы сельского хозяйства и машиностроения Африки, а также продвигать «выход за границу» ведущих производственных мощностей Китая и строительство «Пояса и пути» в Африке, сказал Ши Цзиян. -0-
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