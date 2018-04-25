КНР активно работает над планом по сокращению пошлин на импорт машин

Власти Китая активно работают над планом сокращения ввозных пошлин на иностранные автомобили, что должно послужить увеличению импорта и дальнейшему открытию китайского рынка для иностранных производителей, заявил на пресс-конференции в среду главный инженер и официальный представитель министерства промышленности и информатизации Китая Чэнь Инь.

"Наше министерство в сотрудничестве государственным налоговым управлением Китая активно изучает этот вопрос, совместно мы формулируем надлежащие рамки понижения импортных таможенных тарифов на автомобили", — сказал Чэнь Инь.

Он подчеркнул, что «как только новые тарифы будут установлены, власти их обнародуют в кратчайшие сроки».

Помимо этого, представитель министерства сообщил, что Китай уже в этом году ослабит некоторые ограничения для иностранных инвестиций в автомобильную промышленность.

"Как мы знаем, в 2018 году мы полностью снимем ограничения для доли иностранного капитала в предприятиях по производству машин спецназначения и автомобилей на новых источниках энергии, в 2020 году мы снимем такие ограничения для производителей коммерческих автомобилей, а в 2022 году — для производителей легковых автомобилей", — добавил он.

Чэнь Инь подчеркнул, что вместе с тем будут ликвидированы ограничения, которые запрещают иностранцам создавать более двух совместных с китайскими гражданами предприятий.