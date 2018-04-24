Ещё
Цены на загородную недвижимость во Владивостоке упали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на загородную недвижимость во Владивостоке упали 

Primpress 51 минуту назад
Фото: Primpress
За I квартал 2018 года во Владивостоке стоимость квартир на вторичном рынке выросла, арендные ставки и загородная недвижимость за этот же период резко снизились, сообщает PRIMPRESS со ссылкой Domofond.ru.
Primpress: последние новости
Путин подписал закон, возмутивший миллионы россиян Путин подпишет «беспрецедентный указ» Новый американский посол посетит Владивосток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»618
Россию ждут новые санкции43
Россия поставила США серьезное условие293
В России рассказали о ненужности в космосе128
Климкин сделал грубую ошибку65
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение