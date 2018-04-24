Сенатор рассказал, как вывести экономику Дальнего Востока на новый уровень 

Сенатор верхней палаты Российского Парламента Александр Шишкин заявил об инициативе создания в рамках свободного порта Владивосток регионального финансового центра с особым налоговым режимом. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
По мнению сенатора, появление финансового центра выведет экономику Дальневосточного федерального округа (ДФО) на новый уровень. Предполагается, что это поможет привлечь на Дальний Восток дополнительные инвестиции и даст возможности по созданию в регионе высокотехнологичных производств.
Развитию финансового сектора в ДФО поможет единый налог на прибыль по ставке 6% и освобождение от налога на прибыль и имущества организаций. Шишкин отметил, что в региональном финансовом центре также будет действовать особый банковский и судебный режимы.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов выделить средства на организацию авиаперевозок на Дальний Восток.