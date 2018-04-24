Сенатор рассказал, как вывести экономику Дальнего Востока на новый уровень

По мнению сенатора, появление финансового центра выведет экономику Дальневосточного федерального округа (ДФО) на новый уровень. Предполагается, что это поможет привлечь на Дальний Восток дополнительные инвестиции и даст возможности по созданию в регионе высокотехнологичных производств.

Развитию финансового сектора в ДФО поможет единый налог на прибыль по ставке 6% и освобождение от налога на прибыль и имущества организаций. Шишкин отметил, что в региональном финансовом центре также будет действовать особый банковский и судебный режимы.