Иран пытается обуздать девальвацию

Каждый день сотни людей в попытках купить валюту отправляются на оживленную улицу Фердоуси в Тегеране и видят, что многие обменные пункты закрылись, отключили свои индикаторы валютных курсов или вывесили объявление: "У нас нет долларов США для продажи". Сейчас здесь царит общенациональная паника, вызванная падением иранского риала, вялой экономикой и опасениями в том, что США возобновят калечащие санкции в отношении Исламской республики. Учитывая, что риал достиг рекордных минимумов, правительство установило официальный обменный курс в 42 тыс. риалов против доллара, обозначило максимальный объем иностранной валюты, который граждане страны могут держать за пределами банков, установило патруль в обменных пунктах, чтобы сохранить уверенность, что не будет нелегальной торговли валютой.

О том, как мировые державы играют на Сирийском поле во имя собственных геополитических интересов — говорил иранский президент. По словам Хасана Рухани, США пытались использовать террористов в качестве инструмента управления в ближневосточном регионе.

Однако экономисты убеждены, что новые меры в отношении валюты будет достаточно трудно поддерживать. Обменники накапливают доллары США, а иранцы, которые нуждаются в иностранной валюте для ведения бизнеса или путешествий, бросают вызов правительству и идут на черный рынок, где резко растут ставки. В обменных пунктах есть доллары США для продажи, но они не станут их продавать из-за установленной правительством ставки в 42 тыс. риалов. Вместо этого, по его словам, обменные пункты по-прежнему продавали доллары по обменным курсам свободного рынка. И это несмотря на предупреждение Тегерана о том, что все, кто ведет торговлю валютой не по официальным ставкам, столкнутся с арестом. Новые меры коснулись и иранцев, которые получают образование, путешествуют или занимаются бизнесом за рубежом, а также тех, кто имеет сбережения в долларах.

Президент Хасан Рухани , который был избран на второй срок в 2017 году, дал обещания увеличить рабочие места, создать условия для роста экономики, пострадавшей от экономического спада, испытывает на себе давление. В январе жалобы против правительства переросли в антиправительственные акции протеста по всему Ирану . Демонстрации были подавлены, в результате чего погибло по меньшей мере 25 человек. С сентября, когда доллар достигал 36 тыс. риалов, валюта Ирана потеряла почти половину своей стоимости на свободном рынке. На прошлой неделе на свободном рынке валюта достигла рекордного минимума в 60 тыс. Стив Ханке , экономист, сотрудник Университета Джона Хопкинса , считает, что к "совершенному валютному шторму" привели плохое управление в сфере экономики и международные санкции в отношении Ирана.

Иран не смог воспользоваться всеми преимуществами ядерной программы 2015 года с мировыми державами, согласно которой Тегеран отменил ядерную программу в обмен на смягчение санкций. Отчасти это связано с сопротивлением консервативного лагеря Ирана открытию экономики, находящейся под контролем государства, санкциями США, связанными с репутацией Ирана в сфере прав человека и программами баллистических ракет, постоянной осторожностью европейских компаний в отношении инвестиций в Иран на фоне опасений штрафов со стороны США. Экономисты отмечают, что это серьезно повлияло на доступ Ирана к торговым отношениям, финансам и иностранным инвестициям. Ситуация с валютой была обусловлена опасениями о возрождении калечащих санкций, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу и выйдет из ядерной сделки с Тегераном.

Иран давно не справляется с управлением собственным валютным рынком. В 2012 году правительство попыталось установить официальный, единый курс для валюты, но попытка провалилась. Правительство Рухани возложило вину за валютный кризис на недоброжелателей внутри страны и за рубежом. Пресс-секретарь правительства Мохаммед Бакер Новахт 10 апреля заявил, что Иран находится в "экономической войне, а враги стремятся создать проблемы для нашей экономики".

На прошлой неделе глава центробанка Ирана Валиулла Сейф столкнулся с возражениями законодателей в парламенте, многие из которых потребовали его отставки. Сейф обвинил в резком падении риала "отсутствие уверенности" в будущем и заявил, что "враги понимают ситуацию и пытаются использовать любую возможность", чтобы создать проблемы для Ирана. Он также сослался на "заговор" со стороны региональных соперников, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Вице-президент Ешаг Джахангири в крахе риала обвинил "необъяснимые и непредсказуемые факторы, не связанные с экономикой".