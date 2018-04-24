Россия посчитала траты на помощь другим странам

По его словам, средства были потрачены в рамках двусторонних отношений и по линии взносов в международные структуры, в том числе в ООН . «Круг стран, которым мы помогаем, это страны на постсоветском пространстве и наши давние стратегические партнеры в Латинской Америке и Азии», — сказал Панкин.

Размер помощи России другим государствам в 2016 году составил чуть больше одного миллиарда долларов. Тогда эксперты отмечали, что страна впервые с 2012 года сократила расходы на финансовую поддержку развивающихся стран.