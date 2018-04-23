Трамп не может сдержать рост нефти

Власти США и американские нефтяные компании не могут повлиять на текущую ситуацию на нефтяном рынке, которая определяется высоким спросом на нефть и действиями стран, в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению объемов нефтедобычи. Об этом в понедельник, 23 апреля, в интервью телеканалу Bloomberg на полях Ближневосточной нефтегазовой конференции в Абу-Даби заявил глава сырьевых исследований Goldman Sachs Джеффри Карри.

В своих комментариях он намекнул на ограниченные возможности американских компаний, как в плане финансовых, так и физических возможностей по добыче нефти. Эксперт Goldman Sachs намекнул на высокую долговую нагрузку многих сланцевых компаний США, отмечая необходимость в реструктуризации их бизнеса. В своих оценках эксперт заявил о том, что мировая экономика находится на поздней стадии бизнес-цикла. После данного этапа в экономике обычно начинается спад, что потенциально говорит о вероятности снижения объемов спроса на нефть при замедлении экономической активности.

— Президент Дональд Трамп выражал недовольство "слишком высокими ценами" из-за сокращений добычи со стороны ОПЕК. По вашим оценкам, есть ли у властей США какие-либо возможности по влиянию на эту ситуацию?

— Возможности США в этом плане очень ограничены. Если говорить о возможности увеличить добычу сланцевой нефти из основных месторождений в Пермском бассейне — здесь есть физические ограничения по добыче и дальнейшей прокачке нефти. Максимум, что сейчас могут добиться американские компании — увеличить добычу на 1,1–1,2 млн баррелей в сутки. Увеличить показатели добычи сверх этих значений будет очень трудно.

Другой момент заключается в возможной продажи части нефти из стратегического нефтяного резерва. Но, во-первых, для этого нужно одобрения Конгресса США. Во-вторых, нефть из стратегического резерва обычно используется в чрезвычайных ситуациях. Текущее положение на нефтяном рынке не отвечает такому критерию.

— По вашим прогнозам, цены на нефть марки Brent достигнут уровня в $82,50 в июне этого года. Текущие значения уже выше $74 за баррель. Не считаете ли вы, что пора ли повысить прогноз?

— Пока нет. Но мы не можем игнорировать очень сильные показатели нефтяного спроса. С одной стороны, сейчас довольно большое внимание уделяется геополитике, но при этом объемы спроса на нефть просто заоблачные. Я бы отметил, что мировая экономика сейчас находится в позднем этапе бизнес-цикла, и обычно на этом этапе мы видим высокий спрос на сырьевые активы.

— Как далеко ОПЕК может зайти в своих действиях по сокращению добычи?

— В текущих условиях у ОПЕК нет конкурентов. Нефтяной сектор США не является конкурентом ОПЕК. Я бы также отметил, что нефтяная отрасль США ограничена физически и финансово. Американские компаниям нужно работать над улучшением своих показателей и реструктурировать свой бизнес. На днях я слышал неплохую шутку: "Сколько нужно гендиректоров, чтобы пробурить нефтяную скважину в США? — 600. Нефтяная отрасль США нуждается в реструктуризации и улучшении финансовых показателей.