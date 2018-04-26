Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 1,13%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов IT, финансов и телекоммуникаций.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite подорожал на 1,13%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Precision Drilling Corp (TO:PD), которые подорожали на 0,22 п. (5,28%), закрывшись на отметке в 4,39. Котировки Ensign Energy Services Inc (TO:ESI) выросли на 0,30 п. (5,01%), завершив торги на уровне 6,29. Бумаги Spin Master Corp (TO:TOY) выросли в цене на 2,22 п. (4,67%), закрывшись на отметке 49,72.

Лидерами падения стали акции Husky Energy Inc (TO:HSE), цена которых упала на 1,55 п. (8,12%), завершив сессию на отметке 17,54. Акции New Gold Inc (TO:NGD) поднялись на 0,210 п. (6,54%), закрывшись на уровне 3,000, а Methanex Corp (TO:MX) снизились в цене на 4,04 п. (4,82%) и завершили торги на отметке 79,84.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (708) превысило количество закрывшихся в минусе (408), а котировки 120 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 4,22% до отметки 14.76.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,32%, или 4,20, достигнув отметки $1.318,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,18%, или 0,12, до $68,17 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,97%, или 0,72, до отметки $74,72 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,26% до 0,7763, а котировки CAD/EUR повысились на 0,20%, достигнув отметки 0,6414.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,40% до 91,39.