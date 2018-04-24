Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,44%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов энергетики, второстепенных товаров и услуг и производителей товаров массового потребления.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite вырос на 0,44%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Stars Group Inc (TO:TSGI), которые подорожали на 5,66 п. (15,15%), закрывшись на отметке в 43,02. Котировки Peyto Exploration&Develop. Corp (TO:PEY) выросли на 0,77 п. (6,95%), завершив торги на уровне 11,85. Бумаги Birchcliff Energy Ltd (TO:BIR) выросли в цене на 0,28 п. (6,86%), закрывшись на отметке 4,36.

Лидерами падения стали акции Aurora Cannabis Inc (TO:ACB), цена которых упала на 0,590 п. (6,85%), завершив сессию на отметке 8,020. Акции Canopy Growth Corp (TO:WEED) поднялись на 1,860 п. (6,20%), закрывшись на уровне 28,150, а Tahoe Resources Inc (TO:THO) снизились в цене на 0,41 п. (5,97%) и завершили торги на отметке 6,46.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (594) превысило количество закрывшихся в минусе (513), а котировки 127 акций практически не изменились.

Котировки акций Stars Group Inc (TO:TSGI) выросли до исторического максимума, подорожав на 15,15%, 5,66 п., и завершили торги на отметке 43,02.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 0,58% до отметки 15.30.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,93%, или 12,40, достигнув отметки $1.325,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,75%, или 0,51, до $68,91 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 1,24%, или 0,92, до отметки $74,98 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,63% до 0,7783, а котировки CAD/EUR не изменились 0,00%, достигнув отметки 0,6374.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,69% до 90,70.