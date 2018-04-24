Ещё
Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,44%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,44% 

Investing.com Россия 46 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов энергетики, второстепенных товаров и услуг и производителей товаров массового потребления.
На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite вырос на 0,44%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Stars Group Inc (TO:TSGI), которые подорожали на 5,66 п. (15,15%), закрывшись на отметке в 43,02. Котировки Peyto Exploration&Develop. Corp (TO:PEY) выросли на 0,77 п. (6,95%), завершив торги на уровне 11,85. Бумаги Birchcliff Energy Ltd (TO:BIR) выросли в цене на 0,28 п. (6,86%), закрывшись на отметке 4,36.
Лидерами падения стали акции Aurora Cannabis Inc (TO:ACB), цена которых упала на 0,590 п. (6,85%), завершив сессию на отметке 8,020. Акции Canopy Growth Corp (TO:WEED) поднялись на 1,860 п. (6,20%), закрывшись на уровне 28,150, а Tahoe Resources Inc (TO:THO) снизились в цене на 0,41 п. (5,97%) и завершили торги на отметке 6,46.
На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (594) превысило количество закрывшихся в минусе (513), а котировки 127 акций практически не изменились.
Котировки акций Stars Group Inc (TO:TSGI) выросли до исторического максимума, подорожав на 15,15%, 5,66 п., и завершили торги на отметке 43,02.
Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 0,58% до отметки 15.30.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,93%, или 12,40, достигнув отметки $1.325,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,75%, или 0,51, до $68,91 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 1,24%, или 0,92, до отметки $74,98 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,63% до 0,7783, а котировки CAD/EUR не изменились 0,00%, достигнув отметки 0,6374.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,69% до 90,70.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,01% Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,39% Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 1,23%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»462
Россия поставила США серьезное условие276
Климкин сделал грубую ошибку55
Российские суда лишат входа на Украину156
На Москву обрушится торнадо47
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение