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В черный список ЦБ попали тысячи финансистов
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В черный список ЦБ попали тысячи финансистов 

Банки.ру 32 минуты назад
Фото: ТАСС
В списке менеджеров финансовых организаций, лишенных права занимать руководящие должности, сейчас находятся 6392 человека, сообщила журналистам директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова. В основном это сотрудники банков, лишившихся лицензии или попавших под процедуру банкротства.
«Представителей некредитных организаций в этом списке только 1127, из них 18% — это представители страховых организаций. Остальные — это сотрудники УК, НПФ и микрофинансовых организаций», — пояснила она.
Закон о деловой репутации в отношении сотрудников банков действует уже несколько лет, а с января этого года под его действие попали менеджеры УК, НПФ, страховых и микрофинансовых организаций. В ЦБ не исключают, что в отношении представителей некредитных финансовых организаций со временем может быть введен пожизненный запрет занимать руководящие посты. Сейчас это правило действует только для сотрудников банков.
С января у финансистов также появилась возможность подать жалобу в ЦБ с просьбой исключить его из черного списка. По словам Тяжельниковой, такое возможно, если топ-менеджер, например, докажет, что не принимал участие в заседаниях совета директоров, где было принято решение, приведшее организацию к банкротству или отзыву лицензии, или голосовал против. Пока таких «счастливчиков» только семь, причем пять из них доказали свою непричастность к краху финансовой организации на стадии расследования. Тяжельникова добавила, что всего ЦБ получил 25 жалоб от фигурантов черного списка.
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