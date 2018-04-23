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Агентство Moody's улучшило базовую оценку кредитоспособности Банка торговли и развития Монголии
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Агентство Moody's улучшило базовую оценку кредитоспособности Банка торговли и развития Монголии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 23 апреля /Синьхуа/ — Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги депозитов и долговых обязательств Банка торговли и развития Монголии с «Саа1» до «В3». Об этом сегодня говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.
Кроме того, Moody's улучшило базовую оценку кредитоспособности данного банка с «Саа1» до «B3». Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз — «стабильный».
"Стабильный" прогноз отражает улучшение прогноза по экономике и бюджетным показателям Монголии, а также готовность страны в полной мере выполнять свои долговые обязательства, несмотря на внешние риски. —0—
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