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Эксперт прокомментировал ситуацию со строительством «Турецкого потока»
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Эксперт прокомментировал ситуацию со строительством «Турецкого потока» 

RT на русском 1 час назад
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со строительством «Турецкого потока».
«Даже первой нитки строящегося сейчас «Турецкого потока» мощностью свыше 15,75 млрд куб. м газа достаточно, чтобы обеспечить Турцию напрямую российским газом», — сказал Правосудов.
Он также считает, что для Анкары главное — оптимальный доступ к энергоносителям.
Кроме того, эксперт напомнил, что ввод второй нитки газопровода позволит Болгарии и Сербии получать российский газ, минуя территорию Украины.
4 апреля заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил проект «Турецкий поток».
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