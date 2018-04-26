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ОБЗОР — Рубль снижается к доллару и стабилен к евро, несмотря на дорогую нефть
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ОБЗОР — Рубль снижается к доллару и стабилен к евро, несмотря на дорогую нефть 

Прайм 35 минут назад
МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг вечером снижается к доллару и стабилизировался к евро на фоне провала европейской валюты на форекс ниже 1,21 доллара, отмечают трейдеры.
Дорогая нефть слабо поддерживает курс рубля, говорят аналитики.
Курс доллара расчетами «завтра» к 22.44 мск повышался на 29 копеек — до 62,65 рубля, курс евро снижался на 6 копеек — до 75,86 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПРОТИВ ДОЛЛАРА
Курс рубля к доллару вечером снижался и стабилизировался к евро. Влияние на курсовую динамику оказало сползание европейской валюты на форекс ниже отметки 1,21 доллара. Это произошло после мягких решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике.
Ранее в четверг ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, как и ожидали эксперты. Регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года.
Стоимость нефти вечером росла на 1%, до 74,77 доллара за баррель. Инвесторы по-прежнему оценивают сообщения касательно США и ядерной программы Ирана. В среду власти США заявили, что страна не собирается пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывает выработать дополнительные соглашения.
В итоге, курс доллара вечером повышался на 0,5%, евро мало менялся. Рублевая цена черного золота осталась около уровня 4,7 тысячи рублей за баррель.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Динамика курса рубля совсем не отвечает тренду нефтяных котировок, отметила София Кирсанова из УК «Райффайзен Капитал».
"Одной из возможных причин может быть повышенная активность экспортеров в покупке валюты под погашения внешних заимствований, объем которых в апреле больше, чем был в марте. Более того, сегодня последний день перед майскими праздниками, когда валюту можно купить на бирже (расчетами завтра)", — добавила она.
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,1-63,1 рубля, евро — в коридоре 75,4-76,6 рубля, считает Иван Марчена, аналитик Forex Club.
Прайм: последние новости
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