Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,74%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, потребительских услуг и сырья.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подорожал на 0,74%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Pharol SGPS SA (LS:PHRA), которые подорожали на 0,0200 п. (8,81%), закрывшись на отметке в 0,2470. Котировки J Martins (LS:JMT) выросли на 0,3300 п. (2,35%), завершив торги на уровне 14,3750. Бумаги Altri SGPS SA (LS:ALSS) выросли в цене на 0,1400 п. (2,33%), закрывшись на отметке 6,1500.

Лидерами падения стали акции Mota Engil (LS:MOTA), цена которых упала на 0,0550 п. (1,52%), завершив сессию на отметке 3,5650. Акции Galp Energia (LS:GALP) поднялись на 0,1300 п. (0,80%), закрывшись на уровне 16,1150, а Nos SGPS SA (LS:NOS) снизились в цене на 0,0020 п. (0,04%) и завершили торги на отметке 4,9280.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в минусе (12), а котировки 3 акций практически не изменились.

Котировки акций Altri SGPS SA (LS:ALSS) выросли до исторического максимума, поднявшись на 2,33%, 0,1400 п., и завершили торги на отметке 6,1500.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне прибавил 0,01%, или 0,01, достигнув отметки $74,72 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,12%, или 0,08, до $68,56 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,65%, или 8,60, до отметки $1.332,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,20% до 1,2233, а котировки EUR/GBP упали на 0,09%, достигнув отметки 0,8751.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,13% до 90,57.