Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,70%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, телекоммуникаций и технологий.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX вырос на 0,70%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Koninklijke Philips NV (AS:PHG), которые подорожали на 1,82 п. (5,53%), закрывшись на отметке в 34,75. Котировки ASR Nederland NV (AS:ASRNL) выросли на 0,82 п. (2,18%), завершив торги на уровне 38,44. Бумаги Altice NV (AS:ATCA) выросли в цене на 0,15 п. (1,83%), закрывшись на отметке 8,45.

Лидерами падения стали акции Randstad Holding NV (AS:RAND), цена которых упала на 0,70 п. (1,26%), завершив сессию на отметке 54,80. Акции Heineken (AS:HEIN) поднялись на 0,98 п. (1,12%), закрывшись на уровне 86,66, а Akzo Nobel (AS:AKZO) снизились в цене на 0,54 п. (0,69%) и завершили торги на отметке 78,00.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (68) превысило количество закрывшихся в минусе (53), а котировки 12 акций практически не изменились.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, вырос на 2,00% до отметки 11.69.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,26%, или 0,18, достигнув отметки $68,22 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,24%, или 0,18, до $74,24 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,96%, или 12,90, до отметки $1.325,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,60% до 1,2214, а котировки EUR/GBP упали на 0,22%, достигнув отметки 0,8757.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,62% до 90,64.