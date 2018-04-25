Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 0,85%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, финансов и промышленности.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX упал на 0,85%.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Koninklijke KPN NV (AS:KPN), которые подорожали на 0,047 п. (1,92%), закрывшись на отметке в 2,490. Котировки Unilever NV DRC (AS:UNc) выросли на 0,26 п. (0,56%), завершив торги на уровне 45,85. Бумаги Koninklijke Ahold Delhaize NV (AS:AD) выросли в цене на 0,102 п. (0,51%), закрывшись на отметке 19,950.

Лидерами падения стали акции Philips Lighting NV (AS:LIGHT), цена которых упала на 1,04 п. (3,35%), завершив сессию на отметке 30,05. Акции ArcelorMittal SA (AS:MT) поднялись на 0,905 п. (3,15%), закрывшись на уровне 27,815, а Koninklijke DSM NV (AS:DSMN) снизились в цене на 2,16 п. (2,46%) и завершили торги на отметке 85,70.

На Амстердамской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (85) превысило количество закрывшихся в плюсе (39), а котировки 6 акций практически не изменились.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, вырос на 10,46% до отметки 13.09.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,12%, или 0,08, достигнув отметки $67,78 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,38%, или 0,28, до $73,58 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,71%, или 9,50, до отметки $1.323,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,43% до 1,2180, а котировки EUR/GBP упали на 0,17%, достигнув отметки 0,8736.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,42% до 90,94.