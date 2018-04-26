Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,45%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций и IT, компаний химической и нефтедобывающей промышленности и потребительских товаров.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 подорожал на 0,45%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Indra Sistemas (MC:IDR), которые подорожали на 0,360 п. (3,25%), закрывшись на отметке в 11,450. Котировки Tecnicas Reunidas (MC:TRE) выросли на 0,620 п. (2,46%), завершив торги на уровне 25,830. Бумаги Red Electrica Corporacion SA (MC:REE) выросли в цене на 0,285 п. (1,73%), закрывшись на отметке 16,780.

Лидерами падения стали акции Acerinox (MC:ACX), цена которых упала на 0,120 п. (1,02%), завершив сессию на отметке 11,700. Акции Caixabank SA (MC:CABK) поднялись на 0,036 п. (0,90%), закрывшись на уровне 3,960, а Banco Santander (MC:SAN) снизились в цене на 0,020 п. (0,37%) и завершили торги на отметке 5,356.

На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (114) превысило количество закрывшихся в минусе (60), а котировки 26 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,33%, или 4,30, достигнув отметки $1.318,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,07%, или 0,05, до $68,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,57%, или 0,42, до отметки $74,42 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,36% до 1,2117, а котировки EUR/GBP упали на 0,33%, достигнув отметки 0,8701.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 91,29.