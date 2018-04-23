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Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,38%
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Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,38% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов финансовых услуг, потребительских услуг и телекоммуникаций и IT.
На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 поднялся на 0,38%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Mapfre (MC:MAP), которые подорожали на 0,060 п. (2,13%), закрывшись на отметке в 2,882. Котировки Caixabank SA (MC:CABK) выросли на 0,057 п. (1,42%), завершив торги на уровне 4,060. Бумаги Bco De Sabadell (MC:SABE) выросли в цене на 0,025 п. (1,41%), закрывшись на отметке 1,766.
Лидерами падения стали акции Acerinox (MC:ACX), цена которых упала на 0,210 п. (1,72%), завершив сессию на отметке 12,010. Акции Indra Sistemas (MC:IDR) поднялись на 0,170 п. (1,53%), закрывшись на уровне 10,950, а Gas Natural (MC:GAS) снизились в цене на 0,290 п. (1,40%) и завершили торги на отметке 20,380.
На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (108) превысило количество закрывшихся в минусе (71), а котировки 20 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,96%, или 12,90, достигнув отметки $1.325,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,26%, или 0,18, до $68,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,24%, или 0,18, до отметки $74,24 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,60% до 1,2214, а котировки EUR/GBP упали на 0,21%, достигнув отметки 0,8758.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,62% до 90,64.
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