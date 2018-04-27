Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,23%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, финансовых услуг и компаний химической и нефтедобывающей промышленности.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 поднялся на 0,23%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Siemens Gamesa Renewable Energy SA (MC:GAM), которые подорожали на 0,535 п. (3,94%), закрывшись на отметке в 14,115. Котировки Tecnicas Reunidas (MC:TRE) выросли на 0,710 п. (2,75%), завершив торги на уровне 26,540. Бумаги Grifols SA (MC:GRLS) выросли в цене на 0,530 п. (2,31%), закрывшись на отметке 23,510.

Лидерами падения стали акции Cellnex Telecom SA (MC:CLNX), цена которых упала на 0,87 п. (3,72%), завершив сессию на отметке 22,49. Акции Ferrovial SA (MC:FER) поднялись на 0,185 п. (1,03%), закрывшись на уровне 17,710, а Distribuidora Intl de Aliment (MC:DIDA) снизились в цене на 0,034 п. (0,88%) и завершили торги на отметке 3,830.

На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (112) превысило количество закрывшихся в минусе (68), а котировки 31 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,40%, или 5,30, достигнув отметки $1.323,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,09%, или 0,06, до $68,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,23%, или 0,17, до отметки $74,91 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,03% до 1,2108, а котировки EUR/GBP повысились на 1,01%, достигнув отметки 0,8784.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,04% до 91,43.