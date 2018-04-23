Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,44%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, промышленности и финансов.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 поднялся на 0,44%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Proximus NV (BR:PROX), которые подорожали на 0,53 п. (2,06%), закрывшись на отметке в 26,28. Котировки bpost NV (BR:BPOST) выросли на 0,32 п. (1,76%), завершив торги на уровне 18,55. Бумаги KBC (BR:KBC) выросли в цене на 0,840 п. (1,15%), закрывшись на отметке 73,800.

Лидерами падения стали акции Ontex Group (BR:ONTEX), цена которых упала на 0,96 п. (4,60%), завершив сессию на отметке 19,90. Акции Umicore SA (BR:UMI) поднялись на 0,72 п. (1,65%), закрывшись на уровне 42,98, а Aperam SA (AS:APAM) снизились в цене на 0,49 п. (1,15%) и завершили торги на отметке 42,17.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (62) превысило количество закрывшихся в минусе (47), а котировки 18 акций практически не изменились.

Котировки акций Ontex Group (BR:ONTEX) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 4,60%, 0,96 п., и завершили торги на отметке 19,90.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,98%, или 13,10, достигнув отметки $1.325,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,42%, или 0,29, до $68,11 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,09%, или 0,07, до отметки $74,13 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,60% до 1,2214, а котировки EUR/GBP упали на 0,21%, достигнув отметки 0,8758.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,62% до 90,64.