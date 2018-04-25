Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,84%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, сырья и промышленности.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 упал на 0,84%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Ontex Group (BR:ONTEX), которые подорожали на 0,26 п. (1,31%), закрывшись на отметке в 20,18. Котировки Proximus NV (BR:PROX) выросли на 0,24 п. (0,97%), завершив торги на уровне 25,09. Бумаги Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI) выросли в цене на 0,44 п. (0,52%), закрывшись на отметке 84,91.

Лидерами падения стали акции Solvay SA (BR:SOLB), цена которых упала на 2,60 п. (2,22%), завершив сессию на отметке 114,65. Акции Galapagos NV (AS:GLPG) поднялись на 1,200 п. (1,55%), закрывшись на уровне 76,100, а Umicore SA (BR:UMI) снизились в цене на 0,64 п. (1,48%) и завершили торги на отметке 42,47.

На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (70) превысило количество закрывшихся в плюсе (36), а котировки 18 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,71%, или 9,40, достигнув отметки $1.323,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,03%, или 0,02, до $67,72 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,42%, или 0,31, до отметки $73,55 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,48% до 1,2174, а котировки EUR/GBP упали на 0,17%, достигнув отметки 0,8736.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,45% до 90,97.