Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,10%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, потребительских услуг и фармацевтики и биотехнологий.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 снизился на 0,10%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции UCB (BR:UCB), которые подорожали на 2,56 п. (4,30%), закрывшись на отметке в 62,16. Котировки Ontex Group (BR:ONTEX) выросли на 0,52 п. (2,52%), завершив торги на уровне 21,18. Бумаги Proximus NV (BR:PROX) выросли в цене на 0,28 п. (1,11%), закрывшись на отметке 25,49.

Лидерами падения стали акции Telenet Group Holding NV (BR:TNET), цена которых упала на 2,91 п. (5,76%), завершив сессию на отметке 47,64. Акции Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI) поднялись на 1,59 п. (1,85%), закрывшись на уровне 84,19, а ING Groep NV (AS:INGA) снизились в цене на 0,016 п. (0,12%) и завершили торги на отметке 13,882.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (64) превысило количество закрывшихся в минусе (47), а котировки 15 акций практически не изменились.

Котировки акций Telenet Group Holding NV (BR:TNET) упали до 52-недельного минимума, упав на 5,76%, 2,91 п., и завершили торги на отметке 47,64.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,42%, или 5,50, достигнув отметки $1.323,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,19%, или 0,13, до $68,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,13%, или 0,10, до отметки $74,64 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,02% до 1,2107, а котировки EUR/GBP повысились на 1,02%, достигнув отметки 0,8785.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 91,45.