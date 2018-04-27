Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 1,16%

Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов производителей напитков, табачной промышленности и фармацевтики и биотехнологий.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 подорожал на 1,16%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK), которые подорожали на 63,50 п. (5,04%), закрывшись на отметке в 1.324,50. Котировки Merlin Entertainments PLC (LON:MERL) выросли на 16,30 п. (4,70%), завершив торги на уровне 363,00. Бумаги DCC plc (LON:DCC) выросли в цене на 250,0 п. (3,70%), закрывшись на отметке 7.000,0.

Лидерами падения стали акции Royal Bank of Scotland Group PLC (LON:RBS), цена которых упала на 4,00 п. (1,47%), завершив сессию на отметке 268,40. Акции Travis Perkins PLC (LON:TPK) поднялись на 15,00 п. (1,17%), закрывшись на уровне 1.270,00, а Intu Properties PLC (LON:INTUP) снизились в цене на 2,20 п. (1,11%) и завершили торги на отметке 196,75.

На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1244) превысило количество закрывшихся в минусе (738), а котировки 163 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,39%, или 5,10, достигнув отметки $1.323,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,16%, или 0,11, до $68,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,16%, или 0,12, до отметки $74,62 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 1,01% до 1,3777, а котировки EUR/GBP повысились на 1,02%, достигнув отметки 0,8785.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 91,45.