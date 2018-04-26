Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,62%

Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов металлопромышленности и добычи, табачной промышленности и газа и водоснабжения.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 подорожал на 0,62%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK), которые подорожали на 42,50 п. (3,49%), закрывшись на отметке в 1.261,00. Котировки United Utilities Group PLC (LON:UU) выросли на 22,80 п. (3,19%), завершив торги на уровне 737,60. Бумаги British American Tobacco PLC (LON:BATS) выросли в цене на 115,50 п. (3,00%), закрывшись на отметке 3.965,50.

Лидерами падения стали акции Legal&General Group PLC (LON:LGEN), цена которых упала на 11,30 п. (4,06%), завершив сессию на отметке 267,10. Акции Fresnillo PLC (LON:FRES) поднялись на 26,00 п. (2,04%), закрывшись на уровне 1.251,00, а Glencore PLC (LON:GLEN) снизились в цене на 7,15 п. (1,90%) и завершили торги на отметке 370,05.

На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1202) превысило количество закрывшихся в минусе (722), а котировки 136 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,36%, или 4,70, достигнув отметки $1.318,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,19%, или 0,13, до $67,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,46%, или 0,34, до отметки $74,34 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 0,06% до 1,3923, а котировки EUR/GBP упали на 0,34%, достигнув отметки 0,8700.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,30% до 91,30.