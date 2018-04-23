Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,41%

Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов машиностроения, мобильных телекоммуникаций и нефтегазового оборудования.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 вырос на 0,41%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Capita PLC (LON:CPI), которые подорожали на 21,00 п. (13,14%), закрывшись на отметке в 180,80. Котировки Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK) выросли на 50,00 п. (4,14%), завершив торги на уровне 1.258,00. Бумаги St. James’s Place PLC (LON:SJP) выросли в цене на 37,00 п. (3,33%), закрывшись на отметке 1.146,50.

Лидерами падения стали акции Bunzl PLC (LON:BNZL), цена которых упала на 55,00 п. (2,58%), завершив сессию на отметке 2.075,00. Акции WPP PLC (LON:WPP) поднялись на 28,50 п. (2,49%), закрывшись на уровне 1.118,00, а National Grid PLC (LON:NG) снизились в цене на 16,40 п. (2,02%) и завершили торги на отметке 796,50.

На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1098) превысило количество закрывшихся в минусе (864), а котировки 146 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,98%, или 13,10, достигнув отметки $1.325,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,42%, или 0,29, до $68,11 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,09%, или 0,07, до отметки $74,13 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 0,36% до 1,3951, а котировки EUR/GBP упали на 0,23%, достигнув отметки 0,8756.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,61% до 90,63.