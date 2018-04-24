Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,38%

Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов металлопромышленности и добычи, нефти и газа и деревопереработки.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 подорожал на 0,38%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Shire PLC (LON:SHP), которые подорожали на 130,00 п. (3,42%), закрывшись на отметке в 3.930,00. Котировки Royal Mail PLC (LON:RMG) выросли на 16,20 п. (2,86%), завершив торги на уровне 581,80. Бумаги BP PLC (LON:BP) выросли в цене на 12,00 п. (2,30%), закрывшись на отметке 533,60.

Лидерами падения стали акции Paddy Power Betfair PLC (LON:PPB), цена которых упала на 355,00 п. (4,85%), завершив сессию на отметке 6.965,00. Акции Dixons Carphone PLC (LON:DC) поднялись на 7,20 п. (3,46%), закрывшись на уровне 201,00, а Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK) снизились в цене на 29,00 п. (2,31%) и завершили торги на отметке 1.229,00.

На Лондонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1000) превысило количество закрывшихся в плюсе (986), а котировки 151 акций практически не изменились.

Котировки акций Royal Mail PLC (LON:RMG) выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 2,86%, 16,20 п., и завершили торги на отметке 581,80.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,52%, или 6,90, достигнув отметки $1.330,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,20%, или 0,14, до $68,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,05%, или 0,04, до отметки $74,75 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD выросла на 0,27% до 1,3979, а котировки EUR/GBP упали на 0,15%, достигнув отметки 0,8746.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 90,63.