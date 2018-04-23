Правительство собралось заработать на нас 600 млрд, повысив НДС

Налоговое наступление продолжается

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил просчитать последствия отмены льготы по НДС для каждой категории товаров. Как известно, по льготной ставке в 10% сейчас облагаются продовольствие (естественно, без деликатесов), лекарства, медицинские товары, товары для детей, учебники, книги. Что стоит за этим начинанием?

Официальное объяснение готовящегося шага — повышение адресной помощи бедным и неимущим. Как же бедные выиграют от повышения НДС?

Для тех, кто читал Оруэлла, ответ отскакивает от зубов. Если же серьезно, то у объясняющих логика такая: льготная ставка НДС предназначалась для облегчения положения незащищенных собственными доходами слоев граждан, но пользуются ею все покупатели данных видов товаров. Чтобы исправить эту несправедливость, льготу решено вовсе ликвидировать. Но это только первый шаг. Второй — введение адресной поддержки тех, кто нуждается в помощи.

Теперь вы убедились в том, что цель — именно повышение адресности социальных льгот? Вряд ли. В первую очередь потому, что выбранный порядок шагов оставляет вопросы. Просчитать, сколько бюджет получит от роста ставки НДС с 10 до 18% на ту или иную группу товаров, — задача чисто техническая. Определиться же с тем, кто конкретно нуждается в адресной поддержке, как будет подтверждаться право на ее получение, как и кем это право будет проверяться, что собой будет в конце концов представлять сама адресная поддержка, каково здесь разделение труда между федеральными и региональными властями и, наконец, сколько бюджет потратит на адресную помощь и сколько будет стоить ее администрирование, — эта задача гораздо сложнее.

Если бы всерьез предполагалось одновременно ликвидировать льготу и ввести адресную поддержку, то подготовку резоннее было бы начинать с того, что потребует больше времени. Иначе все выливается просто в усиление фискальной нагрузки на граждан. Последует ли адресная поддержка нуждающихся, когда, в какой форме — все это пока не более чем туманные обещания в отличие от довольно четкой перспективы роста НДС.

Почему атака на наш карман начата именно с роста НДС? Причин две. Во-первых, власть таким образом может исподволь начать свой большой налоговый маневр. Подразумевающий снижение социальных выплат, которое должно стимулировать в первую очередь выход зарплат из тени, при «компенсирующем» общем росте ставки НДС до 20% и, конечно, ликвидации льготной ставки. Здесь правительство, надо отдать ему должное, последовательно. Оно опять начинает с любимого конца. «Тренировка» начинается не со снижения ставок социальных и пенсионных взносов, а с того, что должно эту меру «компенсировать». Получается «компенсация» авансом — для бюджета очень удобно. Это ноу-хау, которое правительство, скорее всего, будет использовать всегда, когда такая возможность ему предоставится.

Во-вторых, и это на самой поверхности, НДС — любимый налог для тех, кто его собирает, и, наоборот, самый неотвратимый для тех, кто его платит. Собираемость этого налога постоянно растет. Есть оценки, по которым за счет роста собираемости всех налогов бюджет получил в 2017 году 1 трлн рублей. Из которого только на рост собираемости одного НДС пришлось 300 млрд рублей. Так что новый тур повышения фискального пресса начат с самого оптимального для сборщиков налогов способа: НДС их не подведет. Кстати, ликвидация льготной ставки НДС принесет государству 550–600 млрд рублей.

У начинания правительства есть еще как минимум три стороны. Первая — в том, что ликвидация льготной ставки НДС на продовольствие ударит по производителям сельскохозяйственной продукции, прежде всего по фермерам, по тем, кто ведет малый и средний бизнес в сфере сельского хозяйства.

Вторая сторона — в том, что на рост НДС тут же отзовутся ростом цены. Задачи оценить это следствие, как и ущерб, наносимый фермерам, перед правительством даже не ставится.

И, наконец, третья сторона. Рост цен легко можно будет списать на… американцев. С их санкциями. Или, на худой конец, — на контрсанкции. Правительство будет пытаться сохранить чистую манишку. Хотя война санкций и их влияние на российскую экономику — это другая, совершенно самостоятельная история.