Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 1,39%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, потребительских услуг и коммунальных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 подорожал на 1,39%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Neste Oil (HE:NESTE), которые подорожали на 9,06 п. (16,83%), закрывшись на отметке в 62,90. Котировки Kesko Oyj (HE:KESKOB) выросли на 3,42 п. (7,75%), завершив торги на уровне 47,56. Бумаги Tieto Oyj (HE:TIE1V) выросли в цене на 1,52 п. (5,36%), закрывшись на отметке 29,86.

Лидерами падения стали акции Outokumpu oyj (HE:OUT1V), цена которых упала на 0,7600 п. (12,56%), завершив сессию на отметке 5,2900. Акции Yit (HE:YIT) поднялись на 0,70 п. (10,51%), закрывшись на уровне 5,96, а Amer Sports A (HE:AMEAS) снизились в цене на 2,01 п. (7,67%) и завершили торги на отметке 24,18.

На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (76) превысило количество закрывшихся в минусе (72), а котировки 10 акций практически не изменились.

Котировки акций Neste Oil (HE:NESTE) выросли до исторического максимума, повысившись на 16,83%, 9,06 п., и завершили торги на отметке 62,90. Котировки акций Outokumpu oyj (HE:OUT1V) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 12,56%, 0,7600 п., и завершили торги на отметке 5,2900. Котировки акций Yit (HE:YIT) упали до 52-недельного минимума, упав на 10,51%, 0,70 п., и завершили торги на отметке 5,96.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне прибавил 0,59%, или 0,44, достигнув отметки $74,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,04%, или 0,03, до $68,02 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,33%, или 4,40, до отметки $1.318,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,37% до 1,2116, а котировки EUR/GBP упали на 0,34%, достигнув отметки 0,8700.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,30% до 91,30.