Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,37%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, телекоммуникаций и финансов.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 поднялся на 0,37%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Telia Company AB (HE:TELIA1), которые подорожали на 0,117 п. (2,93%), закрывшись на отметке в 4,105. Котировки Orion B (HE:ORNBV) выросли на 0,71 п. (2,75%), завершив торги на уровне 26,54. Бумаги Sampo Plc (HE:SAMPO) выросли в цене на 0,67 п. (1,54%), закрывшись на отметке 44,29.

Лидерами падения стали акции Huhtamaki (HE:HUH1V), цена которых упала на 1,07 п. (2,99%), завершив сессию на отметке 34,76. Акции Kone Corporation (HE:KNEBV) поднялись на 0,43 п. (1,06%), закрывшись на уровне 40,32, а Outokumpu oyj (HE:OUT1V) снизились в цене на 0,0440 п. (0,72%) и завершили торги на отметке 6,0760.

На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (81) превысило количество закрывшихся в плюсе (66), а котировки 14 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне прибавил 0,26%, или 0,19, достигнув отметки $74,25 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,26%, или 0,18, до $68,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,97%, или 13,00, до отметки $1.325,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,59% до 1,2215, а котировки EUR/GBP упали на 0,22%, достигнув отметки 0,8757.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,62% до 90,64.