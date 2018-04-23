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Курс доллара: прогноз показал странности
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Курс доллара: прогноз показал странности 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Как нефть и санкции отражаются на валютном рынке
Нового правительства еще нет, но главная задача перед ним уже поставлена: обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых, а там и увеличить ВВП на душу населения — на этот раз не до уровня Португалии, но в полтора раза. Судя по всему, премьер останется прежним, а темпы экономики?
Минэкономразвития практически одновременно подвело итоги апреля и выдало очередную версию прогноза развития экономики в 2018 году. Что изменилось?
Есть хорошие новости, есть плохие и есть странные. Первая из хороших новостей — конечно, нефть. Бюджет сверстан исходя из среднегодовой цены в $43,8 за баррель, а новый прогноз поднял ее до $61,4. Минфин может потирать руки: его закрома в виде суверенных фондов должны пополниться.
Но гораздо любопытнее: ощутят ли углеводородную щедрость граждане? В новом прогнозе «реальные располагаемые доходы населения» должны увеличиться на 3,8% вместо 2,3%. Напомню, в 2017 году был зафиксирован их спад на 0,8%. При этом зарплаты должны вырасти еще больше — на вполне впечатляющие 6,3% вместо прежних прогнозных 4,1%.
Даже, не поверите, по новому прогнозу доллар станет доступнее. Раньше его ценой в среднем за год назывались 64,7 рубля, а теперь — 58,6. Только цены (это плохая новость) несколько подкачали: в прежнем прогнозе им предписывалось вырасти всего на 2,8%, а теперь — дана свобода роста до привычно заученных 4%. Но мы видели и совсем другой бег цен, так что жить станет лучше, жить станет веселее!
Самое время обратиться к странностям. Главные странные новости уже прозвучали. Самая странная, конечно, — это новый среднегодовой курс доллара. С недавними событиями на валютной бирже он никак не согласуется. Прогнозисты, как всегда, неторопливо-задумчивы. Новых санкционных и геополитических рисков, обрушившихся на рубль, они «не заметили». Предполагать, что рубль «отскочит» до нарисованного в Минэкономразвития уровня, не возьмется и самый отчаянный долларофоб. Значит, прогнозисты смотрели в одну сторону, а рынок — в другую. Не в первый раз. Не исключено, что валютная часть прогноза прямо сейчас будет отредактирована в соответствии с новыми реалиями. В любом случае прогнозистам будет чем занять себя в следующий раз.
Другая, на этот раз уже традиционная и не зависящая от прогнозистов странная новость — это темп роста зарплат, существенно опережающий рост реальных доходов. Было бы хорошо, если бы этот разрыв означал, что практически каждый работающий россиянин, к тому же пусть и мелкий, но акционер, регулярно получает изрядные дивиденды от своих акций. Где-то на опять проклинаемом Западе что-то похожее есть, но у России, как водится, собственные традиции. На этот раз суверенная традиция — теневые заработки, или, проще, все те же зарплаты (или их внушительная часть), получаемые в конвертах. Здесь, во всяком случае пока, свидетельствует Минэкономразвития, ничего не меняется.
Но на этом странности не заканчиваются. При том, что прогнозируются ускоряющийся рост доходов населения и заметный рост инвестиций в производственный капитал (в новом прогнозе 4,8%), ВВП упрямо не отзывается быстрым подъемом. В Минэкономразвития явно ломают себе голову над этим феноменом. Что можно увидеть, например, в признании, сделанном в «Картине экономики. Апрель 2018 года», исполненной в министерстве: «На фоне ускорения темпов роста заработных плат удивительным выглядит замедление годовых темпов роста розничного товарооборота в феврале по сравнению с январем». По крайней мере честно. Предлагаемое объяснение — «все большую долю в потребительских расходах домашних хозяйств начинают занимать не включаемые в розничный товарооборот трансакции (например, трансграничная интернет-торговля)», по-видимому, не вполне удовлетворяет даже тех, кто его выдвинул.
Но, как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности по ним. Это я к тому, что решать задачу ускорения роста ВВП все равно придется. Пока же налицо обратный процесс — замедление. Минэкономразвития констатирует: если в январе рост экономики составлял 1,7%, то в феврале — 1,3%. Среднемировые темпы, ау!
Но министр Максим Орешкин без боя не сдается. В статье «Перспективы экономической политики», опубликованной недавно, он признает: «Если судить о результатах 2017 года по темпам роста реального ВВП, то российский показатель (1,5%) существенно ниже среднемирового (3,7%)». Но положение легко исправимо. Оказывается, «более корректно использовать показатель „темп роста ВВП на человека в возрасте 15–64 года“. Этот показатель для России в прошлом году составил 2,3%, а среднемировой — 2,6% (для развитых стран он составил 2,2%, для развивающихся — 3,5%). В этом контексте результаты российской экономики оказались всего на 0,3 п.п. ниже среднемирового уровня, при этом уровень ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в России превышает среднемировой уровень на 62%. С поправкой на более высокий уровень экономического развития России темпы экономического роста в прошлом году соответствовали глобальным трендам». Что и требовалось доказать. Тут тебе и «соответствие глобальным трендам», и «более высокий уровень экономического развития России».
Главное — взяться за дело умеючи, и задача, поставленная президентом, уже решена. И даже перерешена.
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