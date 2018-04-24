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Если ЦБ оставит ставку без изменений, рынок ОФЗ отреагирует ростом доходностей, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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Если ЦБ оставит ставку без изменений, рынок ОФЗ отреагирует ростом доходностей, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 35 минут назад
Фото: Прайм
Усиление давления на валютных рынках ухудшило аппетит к риску на рынках долга всех развивающихся стран. В частности, 10-летние облигации ЮАР и Бразилии по итогам вчерашних торгов выросли в доходности на 12 бп и 8 бп соответственно. Между тем доходности ОФЗ повысились в среднем всего на 2–4 бп, а некоторые среднесрочные бумаги, такие как ОФЗ-26220 (YTM 6,96%; −2 бп), вообще закрылись в положительной зоне.
Наклон кривой ОФЗ немного увеличился: спред на отрезке 2–10 лет расширился на 1 бп, до 59 бп. Флоутеры торговались в боковом тренде, а индексируемые на инфляцию выпуски укрепились на 0,1 пп.
Торговая активность осталась выше исторического среднего уровня при обороте на МосБирже в 31 млрд руб. Таким образом, российский суверенный долг по своей динамике опередил облигации других развивающихся стран, практически проигнорировав волатильность валютного курса.
На наш взгляд, это связано с тем, что многие инвесторы воздерживаются от активных действий, предпочитая дождаться итогов очередного заседания Банка России (в ближайшую пятницу). На прошлой неделе мы писали о том, что за последнее время участники рынка ОФЗ пересмотрели свою оценку ближайших перспектив ключевой ставки Банка России, уменьшив свои ожидания относительно ее снижения примерно на 75 бп.
На наш взгляд, если в эту пятницу ЦБ оставит ставку без изменений, рынок ОФЗ может отреагировать ростом доходностей, прежде всего на ближнем конце кривой.
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