Повышение налогов в Японии слабо скажется на росте 

Москва, 23 апреля — «Вести. Экономика». Япония сможет выдержать негативное воздействие увеличения налога с продаж в следующем году и избежать резкого замедления, которое следовало за ростом ранее, считают в Банке Японии, передает Reuters со ссылкой на свои источники.
EPA/FRANCK ROBICHON
Центральный банк выпустит в пятницу свой первый прогноз на год, заканчивающийся в марте 2021 года, первый полный финансовый год в Японии после запланированного увеличения налога до 10% в октябре 2019 года с нынешнего уровня в 8%. Люди, близкие к руководству Банка Японии, заявили, что ожидают, что прогноз на этот год будет предполагать скромный рост. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дважды откладывал увеличение налогов, опасаясь повторения того, что произошло в апреле 2014 года, когда налог вырос до 8% с 5%. Экономика сократилась, и инфляция, которая была направлена ∎∎к цели 2% центрального банка, быстро сократилась. Более раннее увеличение налогов в 1997 году оказало аналогичное воздействие. У центрального банка более оптимистичный взгляд на следующее увеличение налогов. Размер увеличения меньше предыдущих, и правительство планирует освободить от увеличенного налога пищевые товары. В начале этого месяца правительство создало целевую группу для изучения путей смягчения влияния увеличения налогов. Абэ сказал, что хочет использовать доходы от увеличения налога, чтобы расширить свободный доступ к образованию для всех детей в возрасте от 3 до 5 лет и бесплатное обучение в национальных университетах для семей с низкими доходами. Глава кабмина сказал, что не намерен откладывать увеличение в третий раз. В прошлом месяце губернатор центрального банка Харухико Курода сказал, что сожалеет о том, что он недооценил влияние предыдущего увеличения налогов. Он сказал, что ожидает, что последствия следующего будут меньше, а экономика продолжит расти, хотя и несколько медленнее. Тем не менее, некоторые чиновники центрального банка говорят, что надвигающееся увеличение может повлиять на денежно-кредитную политику, препятствуя увеличению процентных ставок, что усугубит негативные последствия более высоких налогов.