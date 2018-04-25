Аксенова возмутили дорогие авиабилеты в Крым

"Перелет Москва-Сочи 8 тысяч рублей, Москва-Симферополь — 30 тысяч. Какая конкуренция? Все в открытом доступе, абсолютно несправедливая позиция, буду просить (у ФАС — ред.) в этом вопросе поддержки", — сказал Аксенов на расширенном совещании ФАС в Ялте.

Глава Крыма добавил, что сегодня же будет лично звонить руководителям авиакомпаний, чтобы разобраться в проблеме.