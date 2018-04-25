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Аксенова возмутили дорогие авиабилеты в Крым
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Аксенова возмутили дорогие авиабилеты в Крым 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов считает необоснованно завышенными цены на авиабилеты в Крым и просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) помочь разобраться в ценообразовании.
"Перелет Москва-Сочи 8 тысяч рублей, Москва-Симферополь — 30 тысяч. Какая конкуренция? Все в открытом доступе, абсолютно несправедливая позиция, буду просить (у ФАС — ред.) в этом вопросе поддержки", — сказал Аксенов на расширенном совещании ФАС в Ялте.
Глава Крыма добавил, что сегодня же будет лично звонить руководителям авиакомпаний, чтобы разобраться в проблеме.
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