Правительство ищет деньги на реализацию задач Путина, заявил Кудрин

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поставил ряд задач перед правительством, в частности по борьбе с бедностью, увеличению расходов на здравоохранение и образование, а также инфраструктуру.

По словам Кудрина, эти изменения требуют больших финансовых ресурсов. «И сегодня еще правительство определяет, как эти ресурсы организовать. Или через налоги, или через изменения бюджетных правил — больше от нефти тратить, или заимствовать на рынках. Сегодня правительство ломает над этим голову», — сказал экс-глава Минфина

ЦСР в подготовленной им стратегии развития РФ на 2018-2024 годы обозначил уровни, до которых он считает необходимым нарастить расходы бюджета на приоритетные направления: на образование — с 3,5% до 4,4% ВВП, на здравоохранение — с 3,1% до 4,0% ВВП, на инфраструктуру — с 2,5% до 3,0% ВВП.

"Сегодня расходы на образование в стране — 3,6% ВВП. Нужно еще поднять до 4,4%. Это еще примерно 750 миллиардов (рублей в год — ред.) надо тратить. Не сразу надо, но поэтапно, открывая новые проекты в образовании, поддержку дошкольного или школьного возраста детей. Это то, что президент назвал равными образовательными возможностями", — рассказал об одном из направлений Кудрин.