Ещё
Правительство ищет деньги на реализацию задач Путина, заявил Кудрин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство ищет деньги на реализацию задач Путина, заявил Кудрин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр — РИА Новости. Правительство РФ еще определяется, каким образом изыскать финансовые ресурсы для выполнения поставленных президентом амбициозных задач, заявил экс-министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поставил ряд задач перед правительством, в частности по борьбе с бедностью, увеличению расходов на здравоохранение и образование, а также инфраструктуру.
По словам Кудрина, эти изменения требуют больших финансовых ресурсов. «И сегодня еще правительство определяет, как эти ресурсы организовать. Или через налоги, или через изменения бюджетных правил — больше от нефти тратить, или заимствовать на рынках. Сегодня правительство ломает над этим голову», — сказал экс-глава Минфина.
ЦСР в подготовленной им стратегии развития РФ на 2018-2024 годы обозначил уровни, до которых он считает необходимым нарастить расходы бюджета на приоритетные направления: на образование — с 3,5% до 4,4% ВВП, на здравоохранение — с 3,1% до 4,0% ВВП, на инфраструктуру — с 2,5% до 3,0% ВВП.
"Сегодня расходы на образование в стране — 3,6% ВВП. Нужно еще поднять до 4,4%. Это еще примерно 750 миллиардов (рублей в год — ред.) надо тратить. Не сразу надо, но поэтапно, открывая новые проекты в образовании, поддержку дошкольного или школьного возраста детей. Это то, что президент назвал равными образовательными возможностями", — рассказал об одном из направлений Кудрин.
РИА Новости: последние новости
В Минфине заявили о возможном увеличении внутренних займов в 2018 году Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка Собянин рассказал о росте экспорта Москвы на фоне санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
На Москву обрушится торнадо26
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении298
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО80
Назван преемник Саргсяна24
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение