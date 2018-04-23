Госдолг и дефицит еврозоны сократились в 2017 году

Москва, 23 апреля — «Вести. Экономика». Государственный долг и дефицит еврозоны сократились в прошлом году, так как экономика блока увеличивалась сильными темпами, как показали предварительные данные статистического управления Евросоюза.

EPA/RONALD WITTEK

Задолженность валютного блока из 19 стран упала до 86,7% от валового внутреннего продукта в прошлом году с 89% в 2016 г., сообщили в Eurostat на основе данных, предоставленных странами блока. Улучшение государственных финансов может сократить расходы государства на финансирование. Падение дефицита бюджета было частично связано с сильным ростом блока в прошлом году, который Европейская комиссия в своем последнем экономическом прогнозе в феврале оценила в 2,4%, что является самым быстрым ростом за десятилетие. Греция, которая приближается к завершению третьей программы спасения в августе, показала, что ее долг немного снизился до 178,6% от ВВП со 180,8% в 2016 г. В то время как долг Греции остается самым высоким в Европе, его снижение подтверждает положительную динамику экономики Греции, которая также зафиксировала профицит бюджета в прошлом году в 0,8% ВВП по сравнению с 0,6% в 2016 г., отметили в Eurostat. Государственный долг Италии, второй по величине в блоке, практически не изменился: 131,8% ВВП в прошлом году и 132% в 2016 г. Но дефицит снизился до 2,3% ВВП с 2,5% в 2016 г. Данные показывают, что в прошлом году Франция зафиксировала дефицит ниже порога в 3%, установленного фискальными правилами ЕС. У Парижа был дефицит в 2,6% ВВП, который снизился по сравнению с 3,4% в 2016 г., что стало хорошими новостями для президента Франции Эммануэля Макрона, который вступил в должность в мае прошлого года. Однако Eurostat высказал оговорки в отношении «качества данных, представленных Францией». Он настоятельно призвал реклассифицировать некоторые государственные расходы, которые могут немного увеличить как дефицит, так и долг. Германия, крупнейшая экономика блока, увеличила профицит бюджета до 1,3% ВВП в прошлом году с 1% профицита в 2016 г. Долг ФРГ также снизился до 64,1% от ВВП с 68,2% в 2016 г.