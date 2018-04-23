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Наказание за кражу с банковских карт ужесточат
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Путин подписал закон об ужесточении наказаний за кражу электронных денежных средств 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за хищение электронных денежных средств или средств с банковского счета. Как отмечается в опубликованном на портале правовой информации тексте изменений в УК, кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств по санкциям приравнивается к краже в крупном размере и предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до шести лет.
Такое же наказание вводится и за хищение путем мошенничества с банковского счета или в отношении электронных денежных средств (дополнена ст. 159.6 УК РФ — "мошенничество в сфере компьютерной информации").
Статья 159.3 УК РФ переименована с "Мошенничества с использованием платежных карт" на "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" и по ней даже в незначительном размере виновному теперь сможет грозить наказание в виде лишения свободы — на срок до 3 лет.
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