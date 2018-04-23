«Рост зарплат связан с оживлением производства»

«Действительно, по сравнению с первым кварталом прошлого года реальная заработная плата увеличилась на 9,5%. Увеличились реальные располагаемые доходы за счет повышения пенсий, продолжает снижаться общая и зарегистрированная безработица. Это соответствует тем трендам, которые сложились в предыдущем году. Тогда уже обозначился рост заработной платы, хотя реальные доходы населения оставались в минусовой зоне. Причиной стало оживление производства, начиная со второго полугодия оно вышло в положительную зону. Оно стимулирует рост зарплат и снижение безработицы.

Специфика кризиса последних лет в том, что у нас безработица находится на историческом минимуме. Этому благоприятствует социальная политика государства, которое принимает все меры к тому, чтобы предупредить рост безработицы, и политика предприятий, которые сохраняют рабочую силу при помощи различных механизмов: неполного рабочего дня, частичной занятости.

Одновременно с ростом реальных располагаемых доходов и реальной заработной платы у нас в положительную зону вышел оборот розничной торговли, то есть растет потребление. Это является показателем стабилизации экономики и дает определенный импульс для развития в будущем. То есть сейчас у нас по итогам первого квартала сложилась исключительно позитивная ситуация.

Инфляция у нас остается в пределах нормальных значений, ниже, чем в прошлом году, и ниже прогнозируемого значения. Почему рост зарплаты должен сразу влиять на инфляцию, если у нас в положительной зоне рост промышленного производства, сельского хозяйства, грузооборот растет хорошо? Это может сказаться с определенным лагом, если возникнут какие-то проблемы на внутреннем рынке.

Если у нас будет расти конечный спрос населения, то это даст прибавку ВВП. При этом сохраняется и рост внешнеторгового оборота, положительный чистый экспорт. Это все стимулирует рост доходов, рост спроса на рабочую силу.

Именно рост доходов может стать тем фактором, который определит дальнейшее развитие экономики. Если повышаются потребительские ожидания населения, это дает положительный эффект для общеэкономической ситуации.

Вопрос в том, насколько эти тенденции будут стабильны и дальше. Это нужно будет понаблюдать, когда будут опубликованы полные итоги первого квартала. Тогда можно будет сделать более содержательные выводы».