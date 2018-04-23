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Для россиян снизят цены на авиабилеты
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Для россиян снизят цены на авиабилеты 

News.ru 59 минут назад
Валютные курсы в системах бронирования снизятся в ночь со вторника на среду — такое решение приняла Международная ассоциация воздушного транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Туту.ру.
Курс евро составит 76 рублей (снизится на один рубль), а доллара — 62 рубля (на 50 копеек). Для расчета применяется курс Центробанка РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону.
Таким образом, на каждые 100 евро стоимости билета российские путешественники смогут сэкономить 100 рублей. Снижение цен будет особенно заметно для дорогих билетов.
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